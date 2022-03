Penisola Sorrentina: addio al fabbro Antonio Gargiulo a 78 anni

Penisola Sorrentina. La famiglia Gargiulo di Pastena, a Massa Lubrense, è in lutto per la scomparsa del caro maestro artigiano fabbro Antonio Gargiulo, che vola in cielo all’età di 78 anni. Lo scrive Lello Acone. Alla moglie Marisella, agli amati figli Lucia, Peppe, Rosa, Lisa e Tonia, ai Generi, alla Nuora, ai Nipoti, ai Fratelli, alle Sorelle, ai Cognati ed ai Congiunti tutti la partecipazione al loro dolore. L’ultimo saluto ad Antonio si è tenuto questa mattina del 10 marzo alle 9 e 30 nella Chiesa Parrocchiale San Paolo Apostolo di Pastena. La redazione di Positanonews porge le sue condoglianze alla famiglia.