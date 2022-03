Penisola sorrentina: a Sant’Agnello la triste scomparsa di Felicia Rolla

La cittadinanza di Sant’Agnello, in penisola sorrentina, è avvilita per la scomparsa di Felicia Rolla. Felicia, vedova Gargiulo, lascia con tanto amore il cuore dei figli Assunta con Nello, Angela con Nino e Michele con Marianna, gli adorati nipoti, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. Il rito funebre sarà celebrato domani, venerdì 1 aprile alle ore 9:45, presso la Parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello a Sant’Agnello. Si ricorda che in osservanza alle disposizioni da Covid-19, si dispensa dalle visite. La redazione di Positanonews porge le sue condoglianze alle famiglie Rolla e Gargiulo per la dolorosa perdita.