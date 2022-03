Pellegrinaggio a piedi a Pompei chiamati da Maria: attraverso la strada della fede, la Regina del Rosario di Pompei

Arriva l’invito da parte di Giuseppe Celentano per il pellegrinaggio a piedi a Pompei chiamati da Maria: attraverso la strada della fede, la Regina del Rosario di Pompei.

30 Aprile 2022 partenza da Moiano ore 22.30 Bivio Faito Bar Massa, prosieguo per la stazione circumvesuviana di Vico Equense, raduno ore 24.00 saremo accompagnati dalla Croce Rossa Italiana

Una tradizione antica quella che porta dalla Penisola Sorrentina, anche da Sorrento e Massa Lubrense o Positano, per il pellegrinaggio a piedi per la Madonna di Pompei che si riempie di significato maggiore sopratutto oggi con la guerra in corso .

La tradizione del pellegrinaggio a piedi a Pompei

La tradizione del pellegrinaggio a piedi a Pompei, si narra, nacque dal voto di alcuni soldati partiti per la guerra, che chiesero alla Madonna di tornare sani e salvi dal fronte. In tantissimi, ancora oggi, i salernitani che scelgono di raggiungere a piedi il Santuario della Vergine, la cui storia è legata al suo fondatore, il beato Bartolo Longo che con sua moglie, la contessa de Fusco, dedicò la sua vita al servizio dei bisognosi.

Sull’altare del Santuario maggiore spicca il quadro della Madonna collocato tra marmi policromi, lastre di onice, lapislazzuli e quindici medaglioni in rame sui quali sono dipinti i “misteri” del Rosario. Il 13 Febbraio 1876 il dipinto della Vergine fu mostrato per la prima volta: risale a quel giorno il primo miracolo, con la guarigione a Napoli di una ragazzina che il professor Cardarelli aveva giudicato inguaribile. La voce si sparse e migliaia di fedeli giunsero a Pompei. Si moltiplicarono, così, le offerte per la costruzione del Santuario. Tantissimi i pellegrini che pregavano la Madonna dei miracoli, come mostrato dai migliaia di ex voto all’interno del Santuario. Il pellegrinaggio resta una delle forme devozionali più care ai fedeli: il cammino si svolge di notte, recitando il Rosario, e viene organizzato da diverse parrocchie della nostra provincia. Suggestivo il percorso, durante il quale, i residenti delle zone interessate, sono soliti lanciare petali di rose dai balconi e dalle finestre al passaggio del gruppo di pellegrini. Emozione, fede e tradizione, dunque, si fondono per mantenere in vita il singolare cammino dei devoti della Madonna di Pompei.