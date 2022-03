Paura a Castel Volturno, un’auto sfonda il cancello del Centro Sportivo del Napoli. Un insolito episodio è accaduto quest’oggi a Castel Volturno, dove il Napoli era in procinto di allenarsi. Un uomo, a bordo della sua auto, ha sfondato il cancello del centro sportivo, attraversando a tutta velocità tre campi di calcio. Per fortuna i giocatori che erano già arrivati si trovavano negli spogliatori. La società ha poi reso noto attraverso una nota che: “La squadra ha iniziato la sessione con lavoro in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto”.