Domani sarà San Giuseppe, la giornata dedicata ai papà. Vi riproponiamo una delle zeppole più buone quella della Pasticceria Buonocore di Arola a Vico Equense sui Monti Lattari, davvero una famiglia sempre gentile e disponbile, ma sopratutto davvero artigianale

Giuseppe, sui settant’anni, è il titolare della storica piccola pasticceria Buonocore di Arola, frazione di Vico Equense, ed è un vero e proprio specialista delle zeppole. Infatti, pasticciere da circa cinquantacinque anni, passa il suo giorno di festa friggendo migliaia di zeppole.

Foto 3 di 3





La pasticceria tanto amata dai cittadini di Vico Equense ma anche di tutta la costa di Sorrento e non solo, offre dolci tipici della tradizione napoletana: cornetti, brioche, mignon e torte di lavorazione artigianale, ripieni con creme preparate con ricette di una volta.

Dei sapori unici che non riuscirete a trovare da nessuna parte .

Per l’occasione di San Giuseppe non possiamo che riportare gli auguri del figlio Giovanni imbarcato in Grecia e anche noi di Positanonews approfittiamo dell’occasione per porgere i nostri sinceri auguri

Telefono: 081 802 4087