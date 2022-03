Papa Francesco consacra l’Ucraina e la Russia alla Madonna di Fatima. A un mese dall’invasione russa in Ucraina, con il mondo sull’orlo di una terza guerra mondiale, Papa Francesco accogliendo le richieste dei vescovi ucraini, ha consacrato il paese e anche la Russia al Cuore immacolato di Maria secondo la profezia di Fatima.

La celebrazione della penitenza si è tenuta a San Pietro oggi pomeriggio e, contemporaneamente nel santuario portoghese di Fatima dove si trova il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico, ha tenuto la stessa omelia. Ma tutti i vescovi del mondo si sono uniti alla preghiera di Bergoglio.

Prima di Papa Francesco altri tre pontefici hanno consacrato la Russia e il mondo alla Madonna: Pio XII nel 1942 ha consacrato il mondo invocando la pace e la sconfitta di comunismo e nazismo, mentre nel 1952 ha consacrato i popoli della Russia per chiedere alla Madonna il crollo del comunismo. Nel 1959 invece lo ha fatto per l’Italia sempre in chiave anticomunista. Successivamente Papa Montini e Giovanni Paolo II hanno compiuto lo stesso rito di pace sempre per la Russia e per tutto il mondo.

Ma di cosa si tratta? La Madonna, nell’apparizione del 13 luglio 1917 a Fatima, così come spiegano i media vaticani, ai tre pastorelli aveva chiesto la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, spiegando che, qualora non fosse stata accolta questa richiesta, la Russia avrebbe diffuso “i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte”.

Una profezia chiarissima. Drammaticamente attuale alla luce di quel che sta accadendo in Ucraina, con l’invasione della Russia di Vladimir Putin e la minaccia crescente circa l’uso di armi chimiche o, peggio, nucelari. Per Fatima e il suo segreto, “o la Russia si converte oppure ci porta dritti dritti verso la fine del mondo”: questa la convinzione di Papa Francesco, questi i presupposti su cui si basa la Consacrazione.