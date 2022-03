Pace il simbolo internazionale come profilo di Positanonews, come è nato e cosa rappresenta? Non solo la guerra in Ucraina della Russia che sta sconvolgendo tutta l’ Europa e modificando terribilmente le condizioni di vita di tutti, siamo contro ogni guerra, lo dice anche la nostra Costituzione, per cui si “abiura” la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie. Il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina ha deciso di utilizzare questo simbolo sui suoi social network a cominciare dalla pagina facebook ufficiale di Positanonews, ma come è nato questo simbolo ?

Fu commissionato al disegnatore pacifista Gerald Holtom dalla Cnd, Campagna per il disarmo nucleare, guidata all’epoca dal filosofo e matematico Bertrand Russell, come scrive su Tpi Gianluigi Spinaci. Il simbolo della pace fu ideato e creato dal disegnatore pacifista britannico Gerald Holtom il 21 marzo 1958.