Online in Italia la Carta Giovani Nazionale: a cosa serve

Online in Italia la Carta Giovani Nazionale:. È online la Carta Giovani Nazionale. La Carta Giovani Nazionale è una iniziativa promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si rivolge ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti.

Scaricandola, i giovani potranno ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere.

La carta si trova sull’app IO, accedendo con SPID o con la Carta di identità elettronica.

Per maggiori informazioni: https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale/