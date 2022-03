Oggi giornata di sole: a Positano c’è già chi va al mare. Bella giornata di sole quella di oggi, sabato 12 marzo 2022. A Positano c’è già chi approfitta del bel tempo per fare i primi bagni nelle acque limpide e cristalline della perla della Costiera Amalfitana. I più temerari, infatti, hanno deciso di giovare della buona occasione offerta dal meteo favorevole di questa mattina per immergersi nel mare della città romantica già in inverno, quando il paese non è ancora assalito dai turisti che ogni anno scelgono di passare ore e giorni di relax a Positano, meta turistica molto ambita e prima scelta di persone comuni e vip da tutto il mondo.