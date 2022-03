Obiettivo salvezza, domani Costa d’Amalfi – Vico Equense. Domani alle ore 15, al San Martino, il Costa d’Amalfi ospiterà il Vico Equense in uno scontro per raggiungere l’agognata tranquillità della salvezza. Una gara difficile per entrambe alla quale le due compagini arriveranno con un umore diverso: i padroni di casa vorranno riscattare il poker ricevutro dal San Marzano, mentre i vicani saranno carichi per la vittoria casalinga con il Buccino. Alla gara il Costa d’Amalfi si presenta settimo in classifica con 25 punti mentre i ragazzi di mister Ferrara sono sesti a 30 punti.