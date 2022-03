Segnalazione di Maurizio Vitiello – 25 marzo 2022, ore 17,30 – Il violinista DAVIDE ALOGNA al TEATRO DIANA per l’Associazione Mozart Italia di Napoli

“dall’ELBA al RIO DE LA PLATA / Viaggio per VIOLINO SOLO”. Il titolo ripercorre simbolicamente le tappe di un viaggio che parte da G. Philipp Telemann fino a giungere ai nostri giorni con Astor Piazzolla, primo e ultimo dei compositori presentati durante il recital

Un viaggio davvero brillante e affascinante all’insegna del virtuosismo del violino solista quello di Davide Alogna al Teatro Diana di Napoli venerdì 25 marzo alle ore 17,30 per l’Associazione Mozart Italia – Napoli inserito nella storica rassegna “Diciassettte&Trenta Classica”

Il violinista, fortemente voluto da Sergio Castellitto nella colonna sonora del film “Il Talento del Calabrone”, suonerà per il pubblico napoletano celeberrimi brani di Telemann, Bach, Paganini, Kreisler, Ysaye per chiudere con il funambolesco Tango di Astor Piazzolla.

Il violinista comasco di origini sicule ha un modo di suonare assai coinvolgente, assai apprezzato dal pubblico e dai più grandi artisti.

Ha 42 anni e una carriera internazionale alle spalle di tutto rispetto e peraltro qualche anno fa ha già suonato con grande successo a Napoli proprio al Diana.

Il suo programma è virtuoso e assai frizzante e pensato per appassionare anche i non addetti. É un viaggio dal violino Barocco con Bach e Telemann fino a giungere ad Astor Piazzolla con il travolgente Tango Etude n 3, passando per Paganini (capriccio a sorpresa), per Prokofiev (il primo movimento della Sonata in re minore op. 115), per Kreisler (il brillantissimo Recitativo e Scherzo op 6), e per il suggestivo “Obsession” di Ysaye, un must per i grandi violinisti, dove Ysaye si ispira proprio a J.S. Bach. E in più Alogna non mancherà di raccontare qualche aneddoto che si cela dietro ogni brano musicale.

Il recital di violino solo è un mondo assai affascinante, quanto non frequente nelle proposte concertistiche a differenza di quello del recital pianistico, pur assai impegnativo seppur diffuso. E’ una sfida per il solista, il violino è nudo e non puo’ fondersi dietro le note di un pianoforte o di un’orchestra,

Non tutti i violinisti, anche tra i grandissimi, ne sono avvezzi. Un’occasione rara. Da non perdere!

Altro appuntamento dell’AMI Napoli di grande qualità al Diana: 22 aprile, ore 17,30, “Il sogno, la memoria, la follia” con la eclettica pianista Maria Gabriella Mariani ammirata dal grande Aldo Ciccolini e dalla immensa Argerich su musiche di Schumann, Prokofiev, Debussy, Mariani e con un “Omaggio all’Ucraina”

Davide Alogna ha una formazione internazionale. Nasce a Palermo e si diploma con il massimo dei voti in violino e in pianoforte presso i Conservatori di Como, Ferrara e Parigi. Ha studiato composizione con L. Francesconi e si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena con G. Carmignola, che lo ha definito “un grandissimo talento” e lo ha prmiato con il “diploma d’onore”. Ha debuttato da solista alla Scala di Milano, alla Sala Stern-Carnegie-New York, Suntory Hall-Tokyo, Smetana Hall-Praga, Philarmonie-Berlino, Gasteig e Herkulesshalle-Monaco, Salle Cortot-Parigi, La Fenice-Venezia, il Grand Theatre-Shanghai, Mahidol Hall-Bangkok, Seoul Art Center, Cairo Opera House, Palau de Bellas Artes-Città del Messico, Auditorium LaVerdi e Sala Verdi-Milano. Ha suonato da solista con la Filarmonica Toscanini, i Cameristi della Scala, Sinfonica Rossini di Pesaro, Orchestra Sinfonica ICO-Bari, Sinfonica-Sanremo, Filarmonica Italiana, Orchestra da Camera Fiorentina, Orchestra da Camera-Mantova, Thailand Philharmonic, New York Chamber Orchestra, North Czech Philharmonic, Munchen Kammerphilharmonie, Cairo Symphony, Orchestra de Estado de Mexico, Sinfonica di Cascais, Kosovo Philharmonic, Istanbul State Orchestra, Adana State Orchestra. Ha suonato con musicisti come N. Gutman, E. Virsaladze, B. Canino, J. Swann, E. Pace, R. Prosseda, S. Braconi, E. Inbal, P. Borgonovo, F. Lanzillotta, L. Shambadal, A. Bacchetti, C. Catena, R. Plano, G. Tampalini. Scelto più volte come artista-copertina dalle riviste Suonare News e Amadeus, incide per la Warner Classics, Brillant Classic e Naxos. E’ tra i più attivi nella riscoperta e la diffusione del repertorio del Novecento italiano riportando alla luce opere di Respighi, Fano, Castelnuovo-Tedesco, Margola, Wolf-Ferrari attraverso prime esecuzioni mondiali, registrazioni e pubblicazioni. Nel 2018 è stato scelto da Curci e dal Cidim come revisore di 3 opere inedite per violino di Castelnuovo-Tedesco di cui gli è stata affidata la prima registrazione assoluta per l’etichetta Naxos. Nel 2021 è uscita per Casa Ricordi la sua revisione del concerto per violino e orchestra P.75 di Respighi inciso per Naxos con la Chamber Orchestra of New York. Con la Sinfonica LaVerdi ha inciso tutti i concerti per violino e orchestra, il doppio concerto per violino e piano e la prima sonata di Margola in occasione dei 30 anni dalla morte. Ha vinto concorsi nazionali e internazionali, e nel 2009 il primo premio al “Prix d’Interpretation Musicale” de la Citè Universitaire de Paris e all’INAEM di Spagna. Nel 2010 Milano gli ha conferito il “Premio all’eccellenza nella Musica 2010”. E’ impegnato nei maggiori teatri italiani negli spettacoli “La Leggenda Paganini” con P. Sassanelli, “Per Elisa-Storia di un amore” con V. Placido e “Medea” con L. Morante. Ha ideato il “Progetto Rode ” (sostenuto dal Cidim e da Suonare News) riunendo durante la pandemia 24 violinisti italiani per la registrazione video e audio dei celebri Studi rivolti agli studenti dei conservatori di tutto il mondo. È direttore artistico della Malta Classical Music Academy e del Festival Como Classica. È titolare di cattedra di violino al Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia. Suona un Giovanni Battista Guadagnini (Piacenza 1744) ed un Anselmo Gotti (Ferrara, 1930).

Prossimi appuntamenti

1° Aprile ore 17,30 CONCERTO PIANOFORTE E VIOLA

8 Aprile, ore 17,30 ORCHESTRA DA CAMERA ACCADEMIA DI SANTA SOFIA

22 Aprile ore 17,30 MARIA GABRIELLA MARIANI, pianoforte

DAVIDE ALOGNA

dall’Elba al Rio de la Plata

viaggio per violino solo

in programma musiche di:

G.Ph. Telemann, J.S. Bach, N. Paganini, S. Prokof’ev,

Ysaye, F. Kreisler, A. Piazzolla

TEATRO

D I A N A

Napoli – Via Luca Giordano, 64

Venerdì 25 marzo 2022 ore 17,30

Programma

Georg Philipp Telemann Fantasia n. 7 in mi bemolle maggiore TWV 40:20

Fantasia n. 9 in si minore TWV 40:22

Johann Sebastian Bach Adagio dalla Sonata in sol minore BWV 1001

Preludio dalla Partita in re maggiore BWV 1006

Niccolò Paganini Capriccio a sorpresa

Sergej Prokof’ev Moderato dalla Sonata in re maggiore op. 115

Eugène Ysaye “Obsession” dalla Sonata op. 27, n. 2 in la minore

dedicata a “Jacques Thibaud”

Friz Kreisler Recitativo e Scherzo op. 6

Astor Piazzolla Tango – Etude n. 3

Georg Philipp Telemann (Magdeburgo, 14 marzo 1681 – Amburgo, 25 giugno 1767) è stato un compositore e organista tedesco. Autodidatta, espresse già nell’infanzia una spiccata facilità compositiva e una precoce padronanza di strumenti musicali quali violino, flauto dolce e clavicembalo. Contemporaneo di Bach e Händel, cui lo legava una profonda amicizia, in vita era molto famoso e considerato uno dei maggiori musicisti tedeschi. La sua lunghissima parabola creativa (quasi settant’anni di attività) gli consentì di attraversare le diverse fasi musicali dal pieno Barocco allo Stile galante all’Empfindsamer Stil fino alle soglie del Classicismo. Le 12 Fantasie per violino solo furono pubblicate ad Amburgo nel 1735. Esse costituiscono una delle raccolte per uno strumento non accompagnato, insieme alle 12 per flauto traverso, alle 36 per clavicembalo e alle 12 per viola da gamba.

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) è stato un compositore e musicista tedesco del periodo barocco. Considerato uno dei più grandi geni nella storia della musica, le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi e bellezza artistica. La sua fama è dovuta al magistrale utilizzo del contrappunto e all’organizzazione armonica e tematica delle sue opere e all’inclusione di temi e motivi sacri e profani, oltre che alla capacità di padroneggiare i diversi stili nazionali. È considerato uno dei massimi maestri di forme musicali come il canone, la cantata e la fuga. Tra le opere strumentali: le Sonate e Partite per violino solo, in cui il più alto virtuosismo della sua epoca è messo al servizio di una scrittura eccezionalmente sapiente ed elaborata dal punto di vista costruttivo e concettuale; queste composizioni sono fra le più importanti del repertorio di quegli strumenti, punti di arrivo nello studio dello strumentista.

Niccolò Paganini (Genova, 27 ottobre 1782 – Nizza, 27 maggio 1840) è stato un violinista, violista, chitarrista e compositore italiano, fra i più importanti esponenti della musica romantica. Continuatore della scuola violinistica italiana di Locatelli, Pugnani e Viotti, è considerato uno dei maggiori violinisti di sempre per la padronanza dello strumento e per le innovazioni apportate in particolare allo staccato e al pizzicato. Ancora oggi la sua figura è circondata da leggende legate al suo prodigioso genio ed al famoso patto col diavolo siglato per ottenere la fama e l’abilità necessaria per suonare il violino. I 24 Capricci op. 1 per violino solo, pubblicati nel 1820, sono composizioni di carattere estremamente virtuosistico, con una grande varietà di tecniche violinistiche come picchettati, ricochet, ottave, decime e pizzicati con la mano sinistra.

Sergej Prokof’ev (Soncovka, 23 aprile 1891 – Mosca, 5 marzo 1953) è stato un compositore, direttore d’orchestra e pianista russo. Talento precoce, dopo aver suscitato clamore nella Russia zarista per le sue opere ardite e innovative e pur avendo dovuto in seguito affrontare le critiche del regime stalinista, mantenne sempre la sua indipendenza artistica, staccandosi da ogni scuola e rifiutando qualsiasi etichetta. La sua musica, conservando un’assoluta integrità d’ispirazione, riunisce in sé ogni aspetto della cultura novecentesca, dalla fiducia nel progresso e nell’uomo, alle problematiche esistenziali, al richiamo nostalgico del passato, alla sensibilità mistica, all’atteggiamento ironico e dissacratorio. Il Moderato iniziale della Sonata in re maggiore op. 115 combina una figurazione che fa il verso alla musica del XVIII secolo con una eleganza melodica assai insinuante. Le caratteristiche della scrittura cambiano continuamente.

Eugène Ysaye (Liegi, 16 luglio 1858 – Bruxelles, 12 maggio 1931) è stato un compositore e violinista belga, Come racconta il violinista A. Steinhardt, Ysaÿe dopo aver ascoltato J. Szigeti eseguire la sonata per violino solo in sol minore di Bach, fu ispirato a comporre le 6 Sonate per violino solo, dedicate a 6 amici violinisti suoi contemporanei. Esse rappresentano la massima evoluzione delle tecniche e delle espressioni musicali del suo tempo, sia per la mano sinistra sia per l’arco. Pertanto, queste sonate richiedono un elevatissimo livello tecnico all’esecutore. La Sonata per violino solo op. 27, n. 2 “Jacques Thibaud” è in quattro movimenti. Nel primo, “Obsession”, Ysaÿe cita l’inizio del Preludio dalla Partita n 3 per violino solo di Bach; le citazioni appaiono frequentemente, mostrando l'”ossessione” di Ysaÿe per l’opera di Bach.

Friedrich-Max Kreisler, noto come Fritz Kreisler (Vienna, 2 febbraio 1875 – New York, 29 gennaio 1962), è stato un violinista e compostiore austriaco naturalizzato statunitense. Esecutore brillante e acclamato virtuoso del violino, compose anche brani di musica vocale e strumentale. Alcuni li presentò al pubblico come trascrizioni di autori classici (da Gaetano Pugnani a Giuseppe Tartini, da Arcangelo Corelli ad Antonio Vivaldi), e solo nel 1935 rivelò che erano composizioni originali proprie, suscitando lo sconcerto della critica. Il Recitativo e Scherzo op. 6, pubblicato nel 1911 porta la dedica „A Eugène Ysaye, le maitre et l’ami“. Il Recitativo richiede l’inchino parlante, mentre lo Scherzo richiede un notevole virtuosismo. Una dozzina di anni dopo Ysaye ricambiò il complimento dedicando la quarta delle sue sonate a Kreisler.

Astor Pantaléon Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992) è stato un musicista e compositore argentino. Strumentista d’avanguardia, è considerato da alcuni l’esponente più importante della musica argentina. Il Tango Etude n.3 è forse il più famoso dell’intera raccolta dei 6 Tango – Études composti nel 1987 inizialmente per flauto solo. Con il suo incedere fortemente accentato per sottolineare il movimento tanguero, lo Studio si apre con una linea melodica volutamente indefinita, quasi una “melodia di arpeggi”, omaggio forse alla Allemande con cui si apre la celeberrima partita in La m BWV 1013, unica composizione per flauto solo scritta da J. S. Bach. Segue poi un’altra citazione, questa volta dedicata al compositore cileno Sergio Ortega di cui viene proposto e variato, il tema della famosa canzone di lotta e di protesta El pueblo unido jamás sera vencido. I Tango – Études sono un esempio classico del Nuevo Tango teorizzato dallo stesso Piazzolla e che fu all’origine di aspre critiche da parte dei più tradizionalisti, ma come ebbe a dire lo stesso compositore: “Mi hanno accusato di avere ucciso il tango. È esattamente il contrario, dovrebbero riconoscermi come il suo salvatore”.