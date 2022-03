Napoli. Teatro Bolivar. “Science Concert”.

Maurizio Vitiello – Oggi al Teatro Bolivar arriva “SCIENCE CONCERT”

Il mondo della scienza incontra quello della musica in uno spettacolo di cabaret dal vivo.

“Science Concert”, l’accattivante spettacolo/concerto tra divulgazione scientifica e musica dal vivo, andrà in scena al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo 30), oggi, sabato 26 marzo 2022, alle ore 20:30.

Dal 2017, anno della sua ideazione a opera del maestro in pianoforte e cosmologo ternano Lorenzo Pizzuti dell’associazione di divulgazione Science Industries, l’evento conta oltre 25 repliche in tutta Italia: da Cagliari a Trieste, passando per Roma e la Valle d’Aosta, dove Pizzuti è anche ricercatore presso l’osservatorio astronomico.

L’astrofisico segnala: “Il nostro spettacolo rappresenta il connubio perfetto tra scienza, musica e cabaret, offrendo narrazioni che vanno dalla fisica dei razzi alla fusione nucleare, fino alla ricerca di nuove forme di vita nel cosmo, arricchite da interventi comici con le mie tre talentuose spalle Cecco, Salvo e Alessia. Il tutto condito da celebri brani musicali di epoche diverse, riarrangiati in chiave interessante ed originale, tra assoli di violino rock e chitarra, arie liriche e tante altre sorprese, con un organico composto da 7 elementi. Tutto ciò – prosegue Pizzuti – ci ha permesso di vincere, a Praga, il secondo premio come miglior iniziativa giovanile nell’ambito della Young Minds dell’European Physical Society”.

Saranno in scena anche il soprano Alessia Minicucci, i violinisti M° Niccolò Ceccarelli e Salvatore Cipriano, il chitarrista Andrea Svizzeretto, il bassista Francesco Illuminati e il batterista Francesco Trippanera.

Da seguire.

Maurizio Vitiello