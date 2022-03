Napoli, elezioni Città Metropolitana. Balducelli: sosterrò Tito

Alle prossime elezioni per il Consiglio della Città Metropolitana di Napoli, sosterrò la candidatura di Giuseppe Tito. Lo scrive con fermezza il sindaco Lorenzo Balducelli. Il primo cittadino di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, si schiera dalla parte di Tito alle prossime elezioni per la Città Metropolitana, dove il sindaco di Meta ha ricoperto un ruolo prezioso per la Penisola Sorrentina fino ad ora. Il prossimo 13 marzo si terranno le elezioni, e Balducelli già svela il nome del suo favorito. Lo farò convintamente perché Giuseppe Tito, sindaco di Meta e consigliere uscente, in questi cinque anni è stato espressione autentica della Penisola Sorrentina – aggiunge Balducelli – ed ha lavorato veramente per il nostro territorio, facendo sentire vicina ad ogni comune del comprensorio la vicinanza della Città Metropolitana alle esigenze di ogni comunità e di tutti i cittadini. Sono stati tanti i finanziamenti che la Città Metropolitana ha concesso in questi anni ai nostri comuni. Per ultimo, ma non perché non sia importante vorrei ricordare che per coerenza con il suo essere espressione della Penisola Sorrentina ha avuto non pochi problemi con il suo partito di appartenenza. E’ per tutti questi motivi che domenica 13 marzo alle elezioni per la Città Metropolitana di Napoli voterò Giuseppe Tito.