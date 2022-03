Napoli anche i Camaldoli nella nebbia problemi nella circolazione . Il maltempo durerà almeno fino a sabato, con pioggia, temperature fredde e mari mossi sulla Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, la Campania sarà sotto un’ondata di maltempo e non è un pesce d’aprile. Se ne parlerà la settimana prossima per i miglioramenti, ecco cosa dice Meteo.it

Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 9:50, la situazione attuale è caratterizzata da rovesci di pioggia, con una temperatura di 14°C. Venti deboli da Sud-Ovest con intensità di circa 9km/h.

L’ultima segnalazione arrivata dai nostri utenti alle ore 9:49 riporta pioggia moderata o forte.

La rilevazione radar più vicina delle ore 9:50 segnala precipitazioni deboli con intensità 0.7 su 12.

Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da fenomeni a carattere di rovescio o temporale, con una temperatura di 15°C. Venti moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 21 e 29km/h. Si verificano precipitazioni a carattere di temporale.

METEO NAPOLI 3 GIORNI

Giovedì 31 Marzo: giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperature comprese tra 13 e 16°C. In particolare avremo pioggia alternata a schiarite al mattino e al pomeriggio, fenomeni temporaleschi e schiarite alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 17 e sarà di 16°C, la minima di 13°C alle ore 23, lo zero termico più basso si attesterà a 2050m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1740m, alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 21 e 29km/h, moderati da Sud-Sud-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 27km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 1740m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.5, corrispondente a 528W/mq.

Venerdì 1 Aprile: giornata caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite, minima 12°C, massima 13°C. Entrando nel dettaglio, avremo precipitazioni piovose diffuse al mattino e al pomeriggio, probabile temporale alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 17 e sarà di 13°C, la minima di 12°C alle ore 22, lo zero termico più basso si attesterà a 1510m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1100m, alle ore 23. I venti saranno moderati da Ovest-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 20km/h, moderati da Sud-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 27km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 2120m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 0.9, corrispondente a 311W/mq.

Sabato 2 Aprile: giornata prevalentemente piovosa con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 11°C, la minima di 9°C alle ore 7, lo zero termico più basso si attesterà a 1000m alle ore 8 e la quota neve più bassa, 730m, alle ore 22. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio forti provenienti da Sud-Ovest con intensità compresa tra 33 e 40km/h, forti da Ovest-Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 39km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 1 e sarà di 4340m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.8, corrispondente a 558W/mq.

Foto Maurizio Vitiello