Morto dopo essere stato investito dal nonno: a Cava de’ Tirreni i funerali del piccolo Libero, di due anni

Sarà Cava de’ Tirreni a dare l’ultimo saluto al piccolo Libero C. , il bimbo che avrebbe compiuto due anni il prossimo 6 aprile che è deceduto a Favignana, nelle trapanesi Isole Egadi, in Sicilia, dopo esser stato inavvertitamente investito dal Volkswagen California del nonno paterno, 75 anni, che non s’era accorto che il bimbo stava rincorrendo il caravan per salutarlo mentre s’allontanava dall’abitazione.’ Domattina, in forma strettamente riservata, si celebreranno i funerali a San Lorenzo Martire. Stamattina, dalle 8,30 alle 9,30, le serrande dei negozi di Favignana resteranno abbassate e le bandiere a mezz’asta. Il sindaco dell’isola, Francesco Forgione , ha proclamato il lutto cittadino in vista della partenza del feretro del bambino, che lascerà la terra sicula in direzione valle metelliana, terra della madre, la naturopata Viviana C. , 32 anni, e dei nonni materni Guido C. , stimato medico di famiglia, e Michela S. , benvoluta professoressa di religione del liceo scientifico “Genoino”. Il feretro di Libero arriverà in serata a Cava e i funerali, per volere della famiglia, si terranno in forma privata domani a San Lorenzo. «Chiedo alle persone – dice il parroco, don Giuseppe Nuschese – di rispettare il dolore della famiglia con garbo, pudore e riservatezza».