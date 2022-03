Morto di Covid a 45 anni, Gragnano piange Andrea Sorrentino

Ancora un decesso attribuito alla pandemia da coronavirus Covid-19 in provincia di Napoli in Campania. Morto di covid a 45 anni. Un’altra vittima mentre viene dichiarata la fine dell’emergenza.

Gragnano in lutto per la scomparsa di Andrea Sorrentino. Conosciuto da tutti in città, non è riuscito a sconfiggere la sua battaglia contro il virus che toglie il respiro.

Colpito qualche giorno fa dal covid, ha subito un improvviso peggioramento delle sue condizioni, tanto da rendere necessario il ricovero a Napoli. Dopo poche ore è stato disposto il suo trasferimento al Covid Hospital di Boscotrecase, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita.