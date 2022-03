Mister Russo orgoglioso del pareggio col Francavilla. Zero a zero tra le prime due in classifica: una partita di grinta e qualità tra due compagini che meritano i posti che occupano. Dello stesso avviso è anche mister Russo che commenta così Sorrento Juniores – Francavilla: “Sapevamo di incontrare una delle migliori squadre, anzi la migliore – esordisce Russo – e abbiamo fatto molta fatica perché i ragazzi percepivano le difficoltà. Non mi è piaciuta la nostra prestazione – continua – in quanto in loro c’era troppa ansia. Salvo solo il finale perché hanno messo la giusta grinta per mantenere il risultato. Faccio i complimenti agli avversari. Poi Ciro Vitiello, difensore imprescindibile rossonero: “È stata una partita equilibrata e combattuta, serviva mantenere il risultato è ci siamo riusciti. Ora ci aspettano altre 4 gare per sperare nella vittoria del campionato “, conclude.