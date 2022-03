Mister Proto analizza il pareggio con il Vico Equense. Il pareggio con il Vico Equense non premia certo il Costa d’Amalfi. Al termine della gara Mister Cioffi afferma: “Sicuramente dovevamo fare meglio sul gol preso, però non è la prima volta che ci raggiungono ed è chiaro che in settimana dovremmo parlare tutti insieme proprio di questo problema. Andare in vantaggio più volte e poi farsi riprendere – continua il mister – è sinonimo che c’è qualcosa che non va. Gli attaccanti? Vanno sempre sostenuti perché può capitare che uno sfiori leggermente la palla e la palla vada in rete, così come può capitare che tocchi la palla 100 volte e non segni, fa parte del calcio. Dobbiamo andare avanti, sapevamo che questo campionato sarebbe stato difficile. Le favorite? Per me sono ancora l’Angri e il San Marzano.