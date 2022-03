Minori piange Suor Giustina, per tanti anni madre superiora dell’Istituto Suore Domenicane. La Comunità ecclesiale di Minori annuncia commossa la dipartita di Suor Giustina, per tanti anni madre superiora del nostro istituto Suore Domenicane ed educatrice di una generazione di bambini minoresi.

Ci uniremo in preghiera mercoledì sera alle ore 18.00 in Basilica per una S. Messa in suffragio della sua anima.

La redazione di Positanonews si unisce al dolore di questa grande perdita, e porge le sue più sentite condoglianze a tutti coloro che l’hanno amata.