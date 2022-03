Minori: eletto il Sindaco dei ragazzi. A Minori, in Costiera Amalfitana, è stato eletto il Sindaco dei ragazzi. L’iniziativa ha concesso agli studenti in una classe compresa tra la quarta elementare e la terza media di candidarsi, grazie a una legge che ha recepito i principi della “Convenzione sui diritti del fanciullo”, firmata a New York nel 1989. Ora i giovani politici possono discutere di nuove proposte con i più grandi e contribuire a migliorare il proprio paese.

“Ogni giorno importante ha il suo festeggiato, ma oggi ne abbiamo più di uno! Oggi festeggiamo l’unione, il rispetto, l’impegno…oggi festeggiamo l’ingresso della Politica nelle vostre vite tutti intorno ad un tavolo simbolo di questa – ha detto il sindaco di Minori, Andrea Reale -. Auguri ragazzi per questo cammino che ci vede tutti coinvolti, voi e le vostre idee, in primis”.

Elezioni Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Sindaco

Sindaco dei ragazzi Achille Bonito della Lista n.2 “Vivi Minori”

Consiglieri eletti: –

Joelle D’Alfonso Andrea Ferrazzano Marco Bonito Sara Bonito Antonella Cirillo Mattia Proto Alice Amato Francesco Arpino Giuseppe Cappabianca Andrea Di Lieto Francesca Milo Annamaria Cavaliere

Risulta lista di minoranza la Lista n.1 “ Torniamo a sorridere”, guidata dal candidato Giuseppe Mattia De Maio

Consiglieri eletti:-