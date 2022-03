Minori, in Costiera Amalfitana, è stato convocato il consiglio comunale dal sindaco Andrea Reale alle 18, cominciato con i canonici minuti di ritardo , senza opposizione, è terminato in meno di mezz’ora con il voto favorevole a tutti gli argomenti . Fra questi i progetti PNRR , sui quali i vari comuni della Costa d’ Amalfi procedono in ordine sparso , al momento non vi è una strategia comune , ma varie convenzioni, come quella approvata oggi

