“M’illumino di meno” a Positano: l’11 marzo alle 20 luci spente

Il Comune di Positano aderisce alla campagna “M’ILLUMINO DI MENO 2022” e per l’occasione, la sera di Venerdì 11 Marzo alle ore 20:00 saranno spente le luci che illuminano l’edificio della Casa Comunale e del Campanile per contribuire all’opera di sensibilizzazione sul tema dell’energia. Si invita altresì l’intera cittadinanza ad aggregarsi all’iniziativa spegnendo le luci delle proprie abitazioni nello stesso orario e, contemporaneamente accendere una candela sul davanzale delle finestre/balconi come simbolo di partecipazione. Promuoviamo insieme buone pratiche di comportamento! Ognuno nel suo piccolo potrà avere un ruolo attivo e propositivo contro l’attuale crisi climatica.