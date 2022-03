Migliaia di persone a Budapest per formare un gigantesco simbolo della pace per l’Ucraina. Migliaia di persone formano il segno della pace con le fiaccole per esprimere vicinanza all’Ucraina. ⁣

⁣

Una commovente manifestazione pacifica in piazza degli Eroi a Budapest in Ungheria , organizzata da Greenpeace. ⁣