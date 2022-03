Meta, una Pasqua all’insegna della bontà e della tradizione con la pastiera del Bar Romano

Meta. Pasqua si avvicina ed al Bar Romano potete già trovare uno dei dolci tipici di questo periodo, la pastiera. Un connubio di gusto che saprà deliziarvi grazie ad un equilibrio di aromi e sapori in grado di soddisfare anche i palati più esigenti con la sua a base di pasta frolla con un corposo ripieno di grano e ricotta che si abbracciano in una sola consistenza, profumata ai fiori d’arancio e agrumi.

Se vi trovate in penisola sorrentina non potete fare a meno di raggiungere il Bar Pasticceria Romano che rappresenta da anni uno dei principali punti di riferimento dell’intera penisola sorrentina, un angolo di bontà per gli occhi e per il palato. Ed oltre alle pastiere, offre una vasta scelta di prodotti preparati artigianalmente con una scrupolosa scelta delle materie prime utilizzate, seguendo l’antica tradizione della pasticceria italiana.

La gentilezza ed accoglienza del personale renderà ancora più piacevole scegliere tra mille delizie da consumare sul posto o da portare a casa.