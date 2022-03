Meta, un esempio di resilienza la palestra Gimmy dell’osteopata Luigi Persico. Siamo nel cuore della Costa di Sorrento e qui troviamo una palestra che è un vero e proprio centro di benessere, se si pensa che tutti gli insegnanti sono orientati a preservare sopratutto lo stato di salute psicofisico degli atleti, tutti preparati per questo da Luigi Persico, noto, preparato ed esperto osteopata, in un ambiente sano e spazioso ben attrezzato senza le grandezze di altre strutture, con anche nicchie di sport con punte di eccellenza, come il Karate, un ambiente rilassato e sereno qui è come sentirsi in famiglia.