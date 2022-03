Meta: Tito, tra Città metropolitana di Napoli e Comunali.

Dopo la difficile situazione del lockdown, il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, preannunciò che avrebbe dato le dimissioni appena la situazione sanitaria sarebbe migliorata ed oggi che la Campania è zona bianca il peggio sembra esser passato. Il sindaco, però, pare non voglia lasciare ancora il suo incarico, complici anche le opportunità dettate dai fondi Pnrr che arriveranno per ridisegnare il futuro della comunità e per aiutarla a rialzarsi dopo la pandemia.

In contemporanea, però, al suo percorso di candidatura alla Città metropolitana di Napoli, si comincia a lavorare per la sua successione, nonostante alle Comunali 2024 manchino ben due anni. E’ chiaro che Tito vuole “collaborare” con la maggioranza nella scelta del candidato che gli succederà. Già qualche anno fa, quando si ipotizzò un ritorno anticipato alle urne, si propose Angela Aiello, avvocato appassionata alla politica e ormai punto di riferimento da sempre per quanto riguarda la pubblica amministrazione municipale, come potenziale candidato sindaco della maggioranza. Poi Tito non rinunciò al suo ruolo dichiarando pubblicamente di non voler mollare. Un mesetto fa, ha deciso di non promuovere Aiello vicesindaco, ma ha scelto come favorito al suo fianco Pasquale Cacace, un fedele indiziato di successione nelle prossime Comunali. L’ex presidente del consiglio comunale fu uno dei sostenitori, otto anni fa, del progetto di Tito, che uscì dalla giunta di Paolo Trapani e iniziò la sua ascesa verso il sogno dell’elezione.

La concentrazione di Tito, però, è indirizzata in questo momento alla candidatura alla Città metropolitana di Napoli. Dopo la vittoria di cinque anni fa grazie al supporto delle amministrazioni della penisola, tenta una riconferma per poter proseguire a lavorare nell’interesse del nostro territorio.