Meta / Sorrento, la delusione di Peppe Tito per la Città Metropolitana è palpabile, compromesso il Comune unico? Il sindaco di Meta è riuscito per un soffio ad essere eletto alla Città Metropolitana di Napoli, ma la delusione per la presenza di altre candidature, quali quella di Di Prisco a Sorrento e Peppe Aiello sindaco di Vico Equense è palpabile. Un “No comment” l’ultima volta che lo abbiamo visto, la sinergia doveva esserci da una parte con lui, che era uscente , e dall’altra con Sagristani il sindaco di Sant’Agnello da portare in Parlamento , un’elezione la sua che poteva essere una passeggiata , ma ci vorrà un pò per riprendere l’obiettivo se non di un comune unico, almeno di una strategia unica..