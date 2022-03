Meta, scavato il morto prima del tempo, arrivano i carabinieri. Il fatto è avvenuto giovedì scorso. “Dovevamo fare l’esumazione del cadavere a giorni, ma prima del giorno programmato siamo andati al cimitero e abbiamo visto il corpo scavato” . Una situazione strana, forse un errore, il cimitero di Meta finisce nella cronaca locale con storie, che precisiamo non hanno avuto uno sviluppo giudiziario, come quella di Sorrento con dei morti scambiati di posto e Sant’Agnello dove si segnalava la scomparsa di cose , parliamo di anni fa . Spesso arrivano lamentele non solo in Penisola sorrentina, ma anche in Costiera amalfitana, a volte chiuso a Nocelle a Positano, ma la vicenda fu chiarita, a Furore verso Agerola, i problemi dei cimiteri periferici di Amalfi, Ravello e Maiori, lontano e maltenuto secondo alcuni in passato.