Meta / Positano , il cortometraggio di Chiara D’Amico su bullismo e legalità: “Sbulloniamoci”

Meta, Sorrento ( Napoli ) Bellissimo ed interessante il cortometraggio su bullismo e legalità realizzato da Chiara D’Amico originaria di Vietri sul mare, ma sposata e oramai di Positano in Costiera amalfitana , e prodotto dal POR “Scuola Viva” per l’Istituto Comprensivo Statale “Buonocore – Fienga” di Meta: «È stato un onore realizzare un cortometraggio nelle scuole con cosi tanti GRANDI del nostro tempo: Lucia Fortini, Don Tonino Palmese, Federico Cafiero De Raho, Massimiliano Manfredi, il sindaco Giuseppe Tito, la Dirigente Ester Miccolupi, l’attore Angelo Iannelli… e non solo per quello che hanno detto ma per come lo hanno fatto: con passione, onore, senso dello Stato. Un corto contro il bullismo… ma soprattutto un documento intenso di come i grandi incontrano i piccoli per promuovere la vita. E questa sì che è Scuola».

Nel corto sono inoltre intervenuti l’Assessore pubblica istruzione Meta Angela Aiello, l’Assessore alla Cultura di Meta Bianca Maria Balzano e il Vice Preside Ic “Buonocore-Fienga” Francesco Soldatini.

Cast artistico

Angelo Iannelli – professore

Raffaele De Simone (bullizzato)

Sabbatino Francesco bullo

Marianna Esposito prof.ssa d’arte

Alunni di 3D

Brunella Ziveri – aiuto regia

Chiara D’Amico – regista e videomaker