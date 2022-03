Meta / Positano , due positivi al Covid al Liceo Marone , mezza classe in DID . Ecco come funziona . Anche se sembra che ci siamo dimenticati del coronavirus Covid – 19 a causa della guerra in Ucraina con la Russia, siamo ancora in emergenza sanitaria per questa pandemia almeno fino al 31 marzo. Due casi positivi , subito accertati con tempismo e con una buona organizzazione dal liceo che hanno comunicato la situazione che comporterà per ragazzi della Costa di Sorrento e Amalfi, Positano e Praiano in Costiera amalfitana hanno scelto di seguire il Liceo P.V. Marone, che frequentano la scuola la Did, a differenza della Dad ci sarà la didattica in presenza per alcuni e a distanza per altri . Tutto normale e sotto controllo quindi

Ecco come funziona in caso di positivi a scuola

Scuola secondaria di I e II grado: Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2. Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Regime sanitario: Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.