Meta, oggi inaugurazione panchina rossa con la Fidapa e Laura Valente “Le donne muoiono solo perchè donne, solo il 15% denuncia” In occasione della giornata dell’8 Marzo, la Fidapa nella persona della Presidente Dott.ssa MARIALAURA GARGIULO, il Comune di Meta nella persona del Sindaco Rag. GIUSEPPE TITO e dell’Assessore Avv. BIANCAMARIA BALZANO;

hanno organizzato una due giorni per commemorare il ricordo del sacrificio di tante donne, soprattutto italiane ed ebree, che nel rivendicare il diritto a condizioni di lavoro più eque ed umane l’8 Marzo del 1908 a New York perirono nella fabbrica in cui lavoravano.

La due giorni si è aperta il 6 Marzo alle ore 11:00 in Piazza S. Maria del Lauro- Monumento ai Caduti con l’inaugurazione della PANCHINA ROSSA simbolo permanente della violenza contro le donne.

Saranno presenti:

Sen. VALERIA VALENTE – Presidente commissione Parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio.

Prof.ssa ANNAMARIA MUSACCHIO – Segretaria Nazionale Fidapa, da sempre sensibile alle problematiche del mondo femminile.

La seconda giornata si svolgerà il giorno 8 Marzo alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Meta con un Incontro-Dibattito “UNIVERSO DONNA: Ieri, Oggi, Domani” con la partecipazione di Donne impegnate a vari livelli.

Interverranno:

Prof.ssa CLARA PAPPALARDO- Associazione Arci-donne Napoli Onlus.

LUISA BEVILACQUA- Presidente Centro Italiano Femminile.

FRANCESCA MARESCA- Artista.

Dott.ssa GRAZIA FORMISANO- Dir. Sanitario Dis59 ASL NASUD.

La due giorni è indirizzata, ancora una volta, a porre attenzione su tutte le problematiche sociali -lavorative -familiari di cui è protagonista, nel bene e nel male, questo meraviglioso essere che è la” DONNA”.

Ricordando sempre che. “la violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla.” ( Benedetto Croce)

Con il cuore e il pensiero rivolto al popolo Ucraino

Dott.ssa Marialaura Gargiulo Presidente Fidapa BPW Penisola Sorrentina

Lo ha ripetuto anche oggi Laura Valente alla bellissima iniziativa della Fidapa Penisola Sorrentina che ha organizzato eventi fra Sorrento e Sant’Agnello e oggi per la Festa della Donna a Meta . “Contro la violenza sulle donne c’è bisogno di una rivoluzione civile come fu la lotta alla mafia negli Anni Novanta”. Valeria Valente è la senatrice dem presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio. Elenca i dati della relazione della commissione: “Sconcertante che una sola donna su sette denunci colui che diventerà il suo assassino, e che ben il 65% delle donne vittime di violenze non ne parli con nessuno, non si confidi neppure”.

Importante l’intervento della Senatrice Valente che ha sottolineato come si muore solo perchè donna e tante non denunciano anzi non si confidano neanche con le amiche pubblichiamo una sua intervista.. tanti strumenti, a partire dal codice rosso, per combattere la violenza sulle donne, e poi 89 donne ogni giorno le subiscono. Come può accadere?

“Siamo un Paese dove c’è una forte asimmetria di potere tra uomo e donna, ancora più rischiosa oggi perché nascosta” .

Cosa significa asimmetria di potere e in quale relazione sta con la violenza?

“Per troppo tempo abbiamo continuato a pensare – lo vediamo spesso scritto nelle sentenze – che gli atti violenti siano frutto di raptus, di una tempesta emotiva. Voglio premettere che gli stati passionali come causa per escludere l’imputabilità, sono stati cassati dal nostro ordinamento con l’articolo 90 del codice penale. Ma ancora leggiamo la violenza sulle donne come raptus. Non è così. Il gesto della violenza fisica o sessuale, fino alla tragedia dell’omicidio, non avviene all’improvviso, ma è l’escalation in una relazione segnata appunto dalla disparità di potere. Non esserne consapevoli ci fa approntare strumenti non sufficientemente adeguati dal punto di vista della lotta”.

Qualche dato della relazione della commissione parlamentare?

“Ad esempio che il 34% degli uomini che ammazzano le donne si suicida. Lo cito per chiedere: quanto può contare l’inasprimento delle pene a chi è disposto a morire?

Allora quali strumenti?

“Solo una battaglia di carattere sociale e culturale in grado di cambiare i termini della relazione uomo/donna può avere successo. Sociale significa promuovere l’affermazione delle donne nella sfera pubblica. Culturale vuol dire combattere e superare gli stereotipi e i pregiudizi che incasellano le donne in un determinato ruolo sociale”.

Violenza sulle donne, 89 casi al giorno. Draghi: “Aiuti subito è un crimine odioso”

di Salvo Palazzolo

22 Novembre 2021

Solo una donna su sette aveva ha già denunciato il suo assassino?

“Sì. Peggio ancora trovo il dato che il 65% di donne vittime di violenza non ne ha mai parlato con nessuno, né la sorella, né una amica. E’ una fotografia inquietante. Forse dovremmo assumerci le nostre responsabilità davanti a un fallimento: una donna tace o non denuncia perché non si sente creduta, ma etichettata, giudicata se non colpevolizzata”.

Cosa è riuscita e riesce a fare la commissione da lei guidata?

“Intanto tenta di imprimere un cambio di marcia. Non c’è esclusivamente da inasprire le pene, ma bisogna lavorare di più e meglio sulla prevenzione. La violenza contro le donne è un fenomeno pubblico, non privato; strutturale e non emergenziale. Sul terreno concreto, nella relazione della commissione suggeriamo alcuni strumenti come le misure di protezione, a partire dall’uso più diffuso del braccialetto elettronico per gli uomini violenti. Maggiore efficacia delle misure cautelari e pre-cautelari, insomma”.

Alcuni femminicidi si sarebbero potuti evitare in questo modo?

“Non credo si possa fare un discorso generalizzato, ma occorre vedere caso per caso. Però mi sento di dire che qualche risultato in più si sarebbe potuto ottenere”.

L’INTERVISTA

Gelmini: “Subito il fermo per gli uomini violenti e tutele per chi li denuncia”

di Emanuele Lauria

23 Novembre 2021

Alla vigilia della giornata internazionale, si fanno convegni e si parla tanto di violenza sulle donne. E poi?

“Rischia di tornare il silenzio e se ne occupano coloro che lo fanno abitualmente, gli operatori. La campagna sul “1522”, il numero telefonico anti violenza, dovrebbe essere 365 giorni all’anno”.

I centri anti violenza hanno pochi fondi?

“I centri anti violenza funzionano grazie all’abnegazione e alla enorme sensibilità, ma sono finanziati poco e male. Nella relazione della nostra commissione diamo indicazioni su come intervenire”.