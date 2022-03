Meta, incidente stradale tra un’auto ed un motoveicolo. Paura ma nessun ferito grave

Meta. Poco dopo le 17.30 di oggi si è verificato un incidente stradale sul Corso Italia a pochi metri dalla Basilica di Santa Maria del Lauro. Ad essere coinvolti nel sinistro un motoveicolo ed un’autovettura. Tanta la paura per l’accaduto ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Il sinistro ha provocato un rallentamento del traffico che è poi ripreso a scorrere in modo regolare. Invitiamo tutti a rispettare le norme del Codice della Strada ed i limiti di velocità in modo da garantire la propria ed altrui sicurezza.