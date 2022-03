Meta, 30 mila euro per accoglienza ucraini: accordi con la parrocchia

Il conflitto tra Russia e Ucraina sta generando migliaia di rifugiati che tentano di sfuggire agli attacchi quotidiani sferrati dal Cremlino a suon di missili balistici e corazzati. Gli sfollati ucraini sono a caccia di asilo nel resto dei paesi dell’UE, e tra questi l’Italia porta il vessillo dei paesi che più accolgono: ecco che parte in Penisola Sorrentina la gara di solidarietà e umanità per spalancare le porte ai cittadini ucraini. Il comune di Meta, alle porte della costa di Sorrento, ha già stanziato ben 30 mila euro in favore dei rifugiati dalla guerra. Agorà affronta la vicenda nel dettaglio, intervistando l’Assessore Angela Aiello: all’ultimo consiglio comunale ha partecipato anche Don Francesco Guadagnuolo, parroco della basilica di Santa Maria del Lauro. Gli ucraini approdati tra i metesi al momento si trovano tra suore e famiglie che hanno aperto le loro porte per accoglierli. Tra i piani dell’amministrazione metese c’è la possibilità di indire una manifestazione di interesse ad accogliere in strutture pubbliche, private e religiose.