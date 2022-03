MASTER TRICOLORE: VICO EQUENSE CORRE CON DI SOMMA

Impegno agonistico prestigioso per il giovane pilota campano, patrocinato dal comune della splendida località della penisola sorrentina nella sua stagione sulle più belle piste italiane.

Ha mostrato le sue nitide qualità sin da adolescente, quando vinse al debutto con una barchetta sport dell’AutoSport Sorrento, squadra che l’ha formato dopo le sue brillanti stagioni in kart.

In questi anni Gio Di Somma ha consolidato il suo talento, cogliendo vittorie e podi su ogni vettura con cui è sceso in pista, dalla Radical SR4 fino alla Ligier ed alla Wolf, passando per quell’Osella PA- JRB/1600 che è poi diventata la sua vettura personale.

Dopo varie gare spot, è arrivata per Gio Di Somma la stagione dell’impegno completo, quello nello splendido Master Tricolore Prototipi organizzato dal noto gruppo Peroni Race su alcune delle piste più belle della penisola, come il Mugello, Monza e Vallelunga.

Le gare saranno trasmesse sul canale Sky 229 e in streaming sulle pagine social del promoter della serie, piattaforme queste su cui hanno palesato costantemente un grande seguito.

Mentre la pista del Mugello ha già visto protagonista Di Somma nelle scorse stagioni, Monza e Vallelunga saranno conosciute per la prima volta dal giovane pilota di Vico Equense, molto carico per questo nuovo avvincente programma, nel quale porterà il logo del comune di Vico Equense sulle carene della sua Osella.

Un modo per il pilota di sottolineare il senso di appartenenza alla terra natia e per la giunta di evidenziare la vicinanza a quelle figure premianti per l’immagine della collettività vicana come è stato negli anni Gio Di Somma, grazie ai suoi brillanti risultati sportivi. Una menzione speciale va fatta al sindaco Giuseppe Aiello ed all’assessore al turismo Ciro Maffucci, che hanno sposato con convinzione questo patrocinio al giovane e già affermato concittadino. La vettura di Gio Di Somma sarà assistita in gara dal team HC Racing di Alessio Canonico, rinnovando una partnership tecnica foriera di grandi soddisfazioni e correrà con i colori dell’AutoSport Sorrento, scuderia che ha visto crescere agonisticamente il talento vicano. Presentazione del programma e della macchina con i loghi del comune, prevista per lunedì 14 marzo in piazzale Giancarlo Siani a Vico Equense, a partire dal mattino e per l’intera giornata.

Francesco Romeo

Comunicazione driver Gennaro Di Somma