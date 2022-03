Massa Lubrense: tecnico investito lungo via Partenope, zona presidiata dagli agenti di polizia municipale. Mercoledì scorso, un tecnico della Gori è stato investito da uno dei macchinari utilizzato per eseguire lo scavo lungo via Partenope, la strada che congiunge il centro di Massa Lubrense con il territorio comunale di Sorrento.

A provocare l’incidente sarebbe stato un motociclista che avrebbe forzato le transenne di accesso all’area dei lavori di posizionamento della nuova condotta idrica. Per evitarlo, il manovratore dell’escavatore avrebbe ferito il dipendente dell’azienda idrica, finendogli con i cingoli del mezzo su un piede. Il malcapitato, dopo essere stato stabilizzato al Santa Maria della Misericordia di Sorrento, è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli dove si spera di salvargli l’arto.

Dunque, per evitare che situazioni simili possano ripetersi, è stato deciso che da oggi in poi la zona interessata dal cantiere sarà presidiata dagli agenti della polizia municipale, i quali disciplineranno il transito pedonale e quello, se consentito, degli scooter.