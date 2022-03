Massa Lubrense: sabato 5 e domenica 6 marzo i seggi aperti per l’elezione del Forum dei Giovani

Sabato 5 e domenica 6 marzo seggi aperti per l’elezione del Forum dei Giovani di Massa Lubrense. Le operazioni di voto si svolgeranno al pian terreno del Municipio in Piazza Vescovado dalle ore 10 alle ore 18.

Il Forum dei Giovani è un organismo di partecipazione alla vita sociale e politica del Comune.

In base al nuovo regolamento, votato ad unanimità dal Consiglio Comunale, il Forum è composto da 20 componenti. Hanno diritto al voto i giovani residenti nel Comune di Massa Lubrense di età compresa tra i 16 ed i 34 anni. Per la partecipazione al voto basta presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento e dotati di una mascherina anticovid.

Questi l’elenco dei canditati:

Amitrano Antonio

Amitrano Roberto

Amura Giosy

Aversa Silvia

Cioffi Giulia

Ercolano Eleonora

Foti Francesco

Fusillo Giorgia

Gargiulo Antonio

Giannicola Emanuela

Iaccarino Serena

Lombardi Raffaele

Marcia Marco

Orsi Maria Laura

Persico Domenico

Persico Francesca

Pollio Domenico

Pontecorvo Teresa

Romano Mariangela

Rosa Chiara

Ruocco Antonio

Russo Carmen

Russo Michele

Siniscalchi Cataldo

Vinaccia Carmela

Vinaccia Floriana

“Il nostro augurio -dichiara Mina Minieri, consigliere delegato alle politiche sociali e giovanili- è che sabato e domenica siano tanti i giovani che si recheranno alle urne. Per non scoraggiare la partecipazione al voto, l’ufficio segreteria ha adottato tutte le misure di prevenzione anticovid a garanzia dei votanti. Il Forum è uno strumento importante di partecipazione alla vita sociale e politica, ma è anche un’ esperienza di crescita e di coscientizzazione sulle problematiche e sulle prospettive della comunità in cui si vive. E’ un momento non solo di proposta ma anche di collaborazione attiva alla vita del paese”.