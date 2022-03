Massa Lubrense, per il Ristorante “Lo Scoglio” sarà un’estate ricca di eventi. E non mancheranno i vip…

Massa Lubrense. Il Ristorante “Lo Scoglio” si trova nel borgo marinaro di Marina del Cantone e rappresenta un’eccellenza nel settore enogastronomico. Fondato nel 1958 dalla famiglia De Simone è ora gestito dalla terza generazione. Un Ristorante che da sempre rappresenta una delle mete preferite dai Vip che lo scelgono per gustare un pranzo o una cena certi di assaporare piatti di ottima cucina locale con prodotti freschi dal mare e dalla fattoria di famiglia. Un ambiente in cui si respira un’aria familiare, accogliente e con un panorama da togliere il fiato.

E per il Ristorante “Lo Scoglio” si preannuncia un’estate ricca di eventi tra matrimoni, battesimi, compleanni e festeggianti in stile “all exclusive” che prevede la messa a disposizione dell’intero ristorante per i propri eventi.