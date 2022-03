Massa Lubrense, per il Ristorante “Lo Scoglio” sarà un’estate ricca di eventi. E non mancheranno i vip… “Questo è il luogo del benessere”

Massa Lubrense, siamo in uno dei posti più belli del mondo, sul Pontile che accoglie l’eccellenza della Costa d’ Amalfi, Sorrento e Capri . Il Ristorante “Lo Scoglio” si trova nel borgo marinaro di Marina del Cantone a Nerano e rappresenta un’eccellenza nel settore enogastronomico. Fondato nel 1958 dalla famiglia De Simone è ora gestito dalla terza generazione. Un Ristorante che da sempre rappresenta una delle mete preferite dai Vip che lo scelgono per gustare un pranzo o una cena certi di assaporare piatti di ottima cucina locale con prodotti freschi dal mare e dalla fattoria di famiglia. Un ambiente in cui si respira un’aria familiare, accogliente e con un panorama da togliere il fiato.

E per il Ristorante “Lo Scoglio” si preannuncia un’estate ricca di eventi tra matrimoni, battesimi, compleanni e festeggianti in stile “all exclusive” che prevede la messa a disposizione dell’intero ristorante per i propri eventi. “E’ una richiesta esplicita dei clienti”, ci spiegano “L’unica preoccupazione è la guerra, una sofferenza per noi tutti” e sul pontile al centro della spiaggia sventola la bandiera della pace e dell’Ucraina. Tanta umanità sempre e comunque

Abbiamo sentito lo chef Tommaso sul segreto delle sue linguine al limone con bottarga ( un piatto eccezionale ) su Positanonews TV con un video caricato su you tube, Tommaso rappresenta davvero uno dei migliori chef della Penisola Sorrentina , ed è molto apprezzato anche all’estero, ma , per fortuna, non si discosta dalla tradizione . Lo Scoglio è alla terza generazione. Con Tommaso ci sono le due sorelle, Antonia e Margherita. Antonia, austera e riservata, parla quattro lingue, giapponese incluso. Margherita, invece, è il suo opposto. Disincantata ed estremamente pratica, bella ed affascinante sommelier de Lo Scoglio, come le hanno definite giustamente “Il legame fra noi due sorelle è molto forte, ci completiamo. Tanto è vero che le nostre figlie le abbiamo chiamate io con il nome di mia sorella e viceversa lei con il mio nome…i nostri mariti lo sanno, fra noi due c’è un legame fortissimo” . Ed è anche il legame familiare una grande forza . Prima di andarcene scambiamo quattro chiacchiere con vari commensali , tutti felici “Questo è il luogo del benessere”