Massa Lubrense: parte il concorso per un ufficiale della Polizia Municipale . Parte il concorso per un ufficiale della Polizia Municipale a Massa Lubrense. E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune il bando per l’assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza.

Sono trenta i giorni di tempo a disposizione per presentare le istanze riservate ai laureati in materie giuridiche ed equipollenti.

“Si apre oggi il concorso per un istruttore direttivo vigilanza della nostra Polizia Municipale. -dichiarano il sindaco Lorenzo Balducelli e l’assessore al personale Michele Giustiniani- Dopo il concorso per vigili urbani e l’assunzioni di nuovi agenti andiamo a colmare il gap di istruttori direttivi a seguito del trasferimento della dottoressa Rosa Russo ed il prossimo pensionamento del comandante Carlo Fabiano. Sarà difficile sostituirli, ma contiamo con questo concorso di attingere anche nei prossimi anni a forze giovani che sappiano dare nuovo vigore al Comando della Polizia Municipale che dovrà essere sempre più un baluardo nel controllo del territorio e della pacifica convivenza civile”.