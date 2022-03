Massa Lubrense, la frazione di Torca porge l’estremo saluto all’88enne Concetta Schisano vedova Terminiello (Cicogna)

Massa Lubrense. La frazione di Torca piange la scomparsa dell’88enne Concetta Schisano vedova Terminiello, conosciuta affettuosamente come “Cicogna”. Alle 15.00 di oggi nella Chiesa Parrocchiale di S. Tommaso Apostolo in Torca la comunità si è stretta al dolore dei figli Emilio, Giulio, Maria, Anna, Giovanna ed Antonino, delle sorelle, del fratello, dei generi, delle nuore, dei nipoti, dei pronipoti e dei parenti tutti che l’hanno accompagnata con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.