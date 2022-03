Massa Lubrense: l’11 marzo riapre via Partenope

Si avvisano i cittadini che domani 11 marzo Via Partenope sarà aperta al traffico veicolare. Ecco il messaggio dal Comune di Massa Lubrense che tutti i cittadini del paese e della Penisola Sorrentina attendevano con ansia. La strada, ricordiamo, era stata chiusa per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. Tale chiusura ha comportato un vero e proprio dramma per i massesi, che durante il periodo dei lavori non potevano percorrere la strada dalle ore 8:30 fino alle 17:00. Gli automobilisti erano costretti a deviare necessariamente passando per Sant’Agata e, oltre al fatto che era impossibile raggiungere la piazza di Massa Lubrense. Questa strada ha attraversato diverse critiche e attacchi da parte della minoranza al comune di Massa Lubrense, che a seguito di numerose segnalazioni che sono giunta circa la pericolosità del tratto, l’associazione politica, sociale e culturale massese aveva inviato una PEC ad alcuni rappresentanti istituzionali per chiedere maggiori dettagli sull’affidamento e la modalità dei lavori. Da domani, finalmente, la strada riaprirà.