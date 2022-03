Massa Lubrense in lutto, sono venuti a mancare due pilastri di Marciano: volati in cielo Peppino Pollio e Raffaele Lombardi. A dare la triste notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli.

Sono venuti a mancare due pilastri di Marciano. Quasi contemporaneamente sono volati in cielo don Peppino Pollio che ha guidato la parrocchia di Sant’Andrea per tanti anni e Raffaele Lombardi “custode” dell’ulivo millenario che si trova sulla strada delle Fontane ed autore del presepe all’interno dello stesso albero – ha scritto il primo cittadino massese sul suo profilo Facebook.

Hanno voluto bene a loro modo e con passione a Marciano e di questo gli siamo tutti grati. Buon viaggio e riposate in pace.