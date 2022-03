Massa Lubrense: in Consiglio Comunale sottoscritto il documento contro la guerra. Massa Lubrense è contro la guerra ed è vicina al popolo ucraino. E’ il contenuto del documento sottoscritto da tutti i Consiglieri comunali nell’ultima seduta del civico consesso. A proporre il documento, in apertura della seduta, a nome della maggioranza di Patto con la Città che sostiene il sindaco Lorenzo Balducelli, il capogruppo Mina Minieri. La proposta è stata accolta convintamente dai gruppi di minoranza Insieme per Massa Lubrense e Azione in Comune con i capigruppo Liberato Staiano e Pietro Di Prisco. Questo il testo del documento:

“I cittadini di Massa Lubrense rappresentati dal Consiglio Comunale con il presente documento condannano fermamente l’invasione dell’Ucraina, il ricorso alla guerra come risoluzione delle controversie come sancito dalla nostra Costituzione, lo spargimento di sangue ancora in corso che coinvolge vittime civili inermi.

Massa Lubrense è addolorata per i patimenti dei più deboli ed in particolare di anziani e bambini privati di cure e dignità. Si tratta di una situazione gravissima che avviene nel cuore dell’Europa.

Massa Lubrense ed il suo Consiglio Comunale fanno voti perché Governo e Parlamento lavorino in campo internazionale con ogni sforzo diplomatico per affermare la Pace.

Massa Lubrense è vicina alla Comunità Ucraina residente con cui ha un consolidato rapporto di amicizia e collaborazione. Esprime solidarietà all’intero popolo ucraino così provato dalla guerra.

Massa Lubrense, le sue istituzioni, l’associazionismo, le aggregazioni sociali esprimeranno concretamente la propria vicinanza ai bisogni ed alle necessità del popolo ucraino nelle forme e nei modi più consoni in collaborazione con organismi internazionali strutturati.

Massa Lubrense, i suoi cittadini, le sue istituzioni gridano ad una sola voce dal profondo del cuore: PACE”.