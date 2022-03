Massa Lubrense ( Napoli ) . Sentiamo Pietro Di Prisco consigliere di opposizione a Massa Lubrense sulla situazione della cittadina alla vigilia della stagione turistica, siamo stati ieri a Marina del Cantone a Nerano, gemma fra la Costa d’ Amalfi e Sorrento, incuneata fra Positano e Capri, con l’eccellenza del turismo, ma un caos per la gestione e organizzazione dei posti auto, salvati solo dai vigili urbani e non solo situazioni al limite, inchieste della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ma che succede? “E’ tutto un disastro, dal campo di calcio alla piscina, al centro anziani, per non parlare della viabilità .. ma lo avevamo previsto in campagna elettorale, i cittadini erano stati avvisati..”

Sulla pagina facebook di Azione in Comune tante segnalazioni fra cui l’ultimo Consiglio comunale del 28 febbraio 2022