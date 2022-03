Massa Lubrense club dei Comuni EcoAttivi: fare piccole cose può fare una grande differenza!

Il Club dei comuni EcoAttivi è una comunità informale di Enti e cittadini che condividono l’impegno per diffondere la cultura e i principi della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale.

L’obiettivo del Club è diffondere buone pratiche e incentivare i comportamenti positivi, sia tramite tecniche di gamification (giochi, sfide, missioni e classifiche), con l’attribuzione di premi.

I cittadini di Massa Lubrense, grazie all’impegno dell’Amministrazione e di Terra delle Sirene S.p.A. possono partecipare all’iniziativa scaricando gratuitamente l’APP.

I punti guadagnati consentiranno di partecipare alle estrazioni di premi a livello nazionale ed inoltre i cittadini più ECOATTIVI di Massa Lubrense potranno ricevere ulteriori premi come previsti dal regolamento visionabile al sito http://massalubrense.ecoattivi.it e per tali premialità saranno considerati i punti guadagnati nell’anno solare in corso.

Molto interessante è anche il RANKING dei comuni a livello nazionale.

La classifica dei comuni è ponderata in base a questi parametri:

numero dei punti totali del comune;

numero abitanti del comune;

coefficiente adesione (rapporto tra iscritti all’APPEcoattivi e abitanti del comune).

Questo algoritmo è stato pensato per dare la possibilità anche ai piccoli comuni di entrare in classifica.

Il concorso quest’anno sta avendo grande riscontro considerando che in solo due mesi ha visto più che triplicare il numero di partecipanti rispetto al numero di adesioni avutesi durante l’intero anno scorso.

Infatti il Comune di Massa Lubrense è al nono posto in Italia su 246 enti partecipanti al RANKING nazionale dei comuni.

Tutti i dati e le informazioni riportate sono visibili sul sito https://www.ecoattivi.it/il-club oltre che scaricando l’APP Ecoattivi…. un’ottima azione per tenersi informati sull’efficacia dell’iniziativa e soprattutto partecipare al concorso guadagnando punti.

“Be smart. Be Active. Sii ecosostenibile”