Massa Lubrense Calcio, D’Esposito: “Orgoglioso di essere il capitano”. Il Massa Lubrense Calcio ha raggiunto la promozione in Eccellenza: una soddisfazione grandissima per tutta la penisola sorrentina e tantissimi i messaggi di congratulazioni da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori. Questo pomeriggio Raffaele D’Esposito, capitano della compagine nerazzurra, ha tenuto a ringraziare tutti per il supporto dato, attraverso un post sui social: “Una cavalcata storica dalla prima categoria… il sogno di riportare il Massa in eccellenza si è avverato. Un ringraziamento speciale alla nostra società ASD Massa Lubrense Calcio, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai nostri tifosi che ci hanno dato sempre la carica in ogni partita in casa e in trasferta. ORGOGLIOSO DI ESSERE IL CAPITANO DI QUESTA SQUADRA… FORZA MASSA LUBRENSE!!!”, si legge.