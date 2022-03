Massa Lubrense, apprensione per il sindaco: “Per un pò non ci vedremo”

Riposo assoluto. E’ quanto mi hanno prescritto i medici dopo una mezza giornata al Pronto Soccorso di Sorrento ed una serie di esami diagnostici. Lo scrive il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli. Balducelli aveva già avvisato la cittadinanza di alcuni problemi di salute qualche mese fa, ma non siamo certi di poter accostare quei giorni di assenza ad una malattia. D’altronde è lo stesso primo cittadino che rassicura i massesi sull’assenza di brutte malattie: Fortunatamente niente a che vedere con i due interventi subiti o con brutte malattie. Purtroppo gli impegni in questi anni e la gravosa gestione della pandemia, mi hanno portato a sottovalutare i miei problemi di salute. Per un pò non ci vedremo. Ci stiamo organizzando con assessori e consiglieri perché nulla sia tralasciato in questo periodo. Mi dispiace di “marcare visita”. Sarò assente ma come si suol dire ho la “giustifica del medico”. Mi dispiace, scusatemi, sono sicuro mi comprenderete. Spero di cuore di rivedervi presto. Alla lettura del post Facebook, sono immediatamente scattati commenti di supporto a Balducelli, a partire dal sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, che scrive: Lorenzo ti sono vicino con tanto affeto! Il carico dì impegni, responsabilita’ e vicissitudini che ogni giorno come sindaci portiamo. e” imolto gravoso …ma non.bisogna mai arrendersi e continuare a lavorare per il bene delle nostre comunita! Un abbraccio forte! Auguriamo al sindaco Balducelli una pronta guarigione affinché possa tornare ad amministrare la sua Massa Lubrense.