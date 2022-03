Massa Lubrense: apertura anticipata di Via Partenope. “Avendo completato la bitumazione del tratto di strada oggetto di scavo, la ditta ha comunicato l’apertura anticipata di Via Partenope per la giornata odierna”.

È questo l’avviso diffuso dall’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.