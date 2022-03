Massa Lubrense: aperto il concorso per il logo del progetto “Omaggio alla Bellezza”. Aperto il concorso per la creazione di un logo che valorizzi il progetto di “Omaggio alla Bellezza”, il contenitore di eventi, promozione e valorizzazione del territorio del Comune di Massa Lubrense.

“La promozione di questo progetto ambizioso che lo scorso anno ha raggiunto un successo straordinario -sottolinea Giovanna Staiano, assessore al turismo del Comune di Massa Lubrense- sarà accompagnato da un “logo” che ne sappia richiamare l’identità. Abbiamo ritenuto di pubblicare un bando per dare l’opportunità a chi lo desidera di creare un logo che possa rappresentare oggi e per il futuro “omaggio alla bellezza” nella convinzione che si tratta di un progetto ambizioso che intendiamo far crescere e valorizzare, dove il comune denominatore sarà sempre la bellezza in ogni sua sfaccettatura.

Confido nella massima partecipazione, anche di tanti giovani, affinché la creatività possa generare qualcosa di “unico” per Massa Lubrense che ci accompagnerà nei prossimi anni”.

Clicca sul link per visualizzare il bando https://tinyurl.com/4jyrcwtv