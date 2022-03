Massa Lubrense, ancora senza gestione il Parcheggio di Marina del Cantone ed è caos. Decine i verbali della Polizia Municipale

Massa Lubrense. Nella frazione di Nerano permane il disagio legato al Parcheggio di Marina del Cantone che è ancora senza gestione. Un problema di natura politica e che si auspica possa essere al più presto risolto. Nel frattempo si ipotizza anche la creazione di aree di sosta delimitate da strisce blu in modo da gestire l’afflusso veicolare ed evitare la sosta selvaggia.

Proprio quello che è accaduto in questa domenica quando in tanti hanno raggiunto la zona per trascorrere una giornata di relax magari pranzando in uno dei tanti ristoranti presenti. Centinaia le auto parcheggiate nel mancato rispetto del Codice della Strada. Tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia Municipale che hanno elevato decine di verbali.

Facciamo i nostri complimenti ai Vigili per l’ottimo lavoro svolto augurandoci che al più presto si possa disciplinare la sosta nel parcheggio tramite una gestione dello stesso oppure una regolamentazione mediante le strisce blu.